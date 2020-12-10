2020/12/10 | 17:02 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابدى مدير عام صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي في اتصال هاتفي مع قناة سفن سكاي مخاوفه من اللقاح فايزر بسبب عدم كفاية الزمن للتأكد من فعاليته التامة كما نتعامل مع اللقاحات القديمة مثل الحصبة وغيرها، ولان اللقاح الجديد جرب في وقت قصير وعلى اشخاص معدودين من المتطوعين إضافة الى ظهور حالات وفاة بعد تلقي المتطوعين للقاح فايزر.

وأضاف الحجامي بان شركات الدواء تجبر الدول المتعاقدة معها لشراء اللقاح التوقيع بعدم الملاحقة قضائيا خشية من النتائج العكسية للقاح.

واكد الحجامي بان وزارة الصحة تعاقدت مع الشركات وهي لا تستطيع ان ترفض التعاقد بسبب الدعوات العراقية والعالمية لاستعمال اللقاح ولكن الراي او الاعتراض العلمي واجب انساني يحتم علينا ان نصرح به حرصا على حياة المواطن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير صحة الكرخ يحذر من لقاح فايزر لتسببه بوفاة ستة اشخاص في اميركا 7 SKY TV.

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