الاعلام والاتصالات : الصحفيين و وسائل الإعلام الوطنية كان لهم الأثر الكبير في تعزيز عناصر النصر

2020/12/10 | 17:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تقدمت هيئة الاعلام والاتصالات اليوم الخميس ، بالشكر والعرفان الى الصحفيين و وسائل الإعلام الوطنية الذين كان لهم الأثر الكبير في تعزيز عناصر النصر ودعم القوات الامنية في منازلتهم التاريخية مع اعتى عصابات اجرامية، وستظل هذه المواقف في ذاكرة العراق والعراقيين، وفي ذاكرة الانسانية التي تحمّلنا نحن في العراق مسؤوليةَ الدفاع عنها.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، يحتفل شعبنا اليوم العاشر من كانون الأول بانتصاره العظيم على اعتى عصابات اجرامية شهدها التاريخ، وتحرير جميع المناطق التي احتلها الدواعش، وانزلوا وعاثوا فيها خراباً وقتلاً ، مبينة “، بهذه المناسبة التاريخية تتقدم هيئة الإعلام والاتصالات بالشكر والتقدير الى المرجعية العليا التي كان لفتواها المباركة الدور والأثر الكبيرين في مواجهة ودحر الإرهابيين الدواعش وتحقيق النصر المؤزر.وباركت الهيئة ” لابناء شعبنا العراقي ولمنتسبي قواتنا الامنية الابطال من الجيش وجهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والبيشمركة والاجهزة الاستخبارية، هذا النصر الذي يعد انتصاراً للارادة الانسانية الخيرة على الافكار الاجرامية والتكفيرية التي هددت العالم اجمع.

واضافت ” تتقدم الهيئة بالشكر والعرفان الى الصحفيين و وسائل الإعلام الوطنية الذين كان لهم الأثر الكبير في تعزيز عناصر النصر ودعم القوات الامنية في منازلتهم التاريخية مع اعتى عصابات اجرامية، وستظل هذه المواقف في ذاكرة العراق والعراقيين، وفي ذاكرة الانسانية التي تحمّلنا نحن في العراق مسؤوليةَ الدفاع عنها.

الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار والشفاء العاجل للمصابين والشكر والثناء الكبيرين لكل من ضحى وساند..والرفعة للعراق وشعبه، سائلين الله تعالى ان ينعم وطننا بالامن والامان الدائم”.

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