2020/12/10 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن الموقف

الوبائي لفيروس كورونا في العراق خلال 24

ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة بحسب الموقف 1380 إصابة

جديدة بفيروس كورونا.

كما تماثل 2121 حالة جديدة للشفاء من

الفيروس،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض كبير باصابات كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض كبير باصابات كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).