ايقاف حكم في الدوري العراقي بسبب قراراته الخاطئة

2020/12/10 | 17:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

قررت لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، ايقاف حكم مباراة بدوري الكرة بسبب قراراته الخاطئة.

وقال الناطق الرسمي للجنة الحكام رعد سليم لـ /المعلومة/ ان “لجنة الحكام تراقب عن كثب مباريات الدوري الممتاز وقرارات الحكام واداءهم”.

واوضح ان “اللجنة قررت إيقاف حكم مباراة الديوانية والطلبة سلام جمعة، لعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للطلبة ضد الديوانية”.

واضاف ان “القرار لم يكن موفقاً واثر على نتيجة المباراة وسنتخذ قرار الايقاف كي يعيد الحكم حساباته”.

يذكر ان المواجهة انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله لحساب مباريات الدور السابع من ممتاز الكرة.



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