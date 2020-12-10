الأعرجي والضاري يبحثان الوضع الأمني في حزام بغداد

2020/12/10 | 17:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ، اليوم الخميس، مع الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، ان "الاعرجي بحث خلال استقباله الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي ، الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد"، مشيرا الى انه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الرؤية المستقبلية للعراق في ظل ما تشهده الساحة من حراك حثيث يهدف للارتقاء بواقع المواطن على جميع المستويات".

واضاف البيان ان "الجانبين بحثا الوضع الأمني في حزام بغداد، ودور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن ، فضلا عن التأكيد على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ واجباتها".

من جهته ثمّن الضاري دعوة الأعرجي إجراء حوار حقيقي وبنّاء يشترك فيه جميع العراقيين من نخب ومتظاهرين وقوى سياسية، للخروج برؤية موحدة تجنب البلد المخاطر وتضعه على الطريق الصحيح"، مبينا أن "دعوة الأعرجي وضعت اليد على الجرح، ويجب أن تفعّل على أرض الواقع".

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