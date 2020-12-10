الحشد الشعبي يعلن نتائج اليوم الثاني من عملياته في حوض العظيم

2020/12/10 | 17:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : ديالى} أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، نتائج اليوم الثاني من عمليات التفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم في ديالى.

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