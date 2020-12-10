قائد فرقة الرد السريع: معاركنا الملحمية ضد داعش مدعاة فخر للعراقيين

2020/12/10 | 17:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف قائد فرقة الرد السريع، الفريق ثامر محمد إسماعيل الحسيني، المعارك الملحمية ضد عصابات داعش الارهابية بـ"الفخر للعراقيين".

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