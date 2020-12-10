2020/12/10 | 17:29 - المصدر: عين العراق

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الخميس 10 ديسمبر 2020 | 05:12 مساءً

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احتفالات في شوارع الموصل بمناسبة ذكرى التحرير واعلان النصر على الارهاب

شهدت شوارع مدينة الموصل احتفالات و مسيرات راجلة وآلية ، بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير المدينة من عصابات داعش واعلان النصر على التنظيم الارهابي .

وشملت الاحتفالات مركز الموصل والمدينة القديمة والاطراف، وتزينت المركبات بالاعلام العراقية وهي تجوب شوارع الموصل ،فضلا عن تنظيم استعراض للقوات الامنية .

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