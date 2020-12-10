المصالحة الخليجية.. ترامب يُطفئ الحريق قبل رحيله

2020/12/10 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره وزوج ابنته جاريد كوشنير هما تحديداً من أشعلا نار الخلافات الخليجية منذ أكثر من ثلاث سنوات، واستثمرا في الأزمة سياسياً واقتصادياً، واليوم وقبل أن يغادرا البيت الأبيض قررا إن يُطفئا الحريق الذي دمر إلى حد كبير منظومة البيت الخليجي.

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