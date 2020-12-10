2020/12/10 | 17:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال نوفمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال نوفمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).