طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى بـ3 أشهر

2020/12/10 | 17:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أعلى مستوى في 3 أشهر.

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