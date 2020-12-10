الاعرجي يبحث مع الضاري الوضع الامني في حزام بغداد

2020/12/10 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي مع الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري الوضع الأمني في حزام بغداد، ودور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطن.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، ان "الأعرجي بحث خلال استقباله الضاري دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطن، إلى جانب التأكيد على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ واجباتها ".واضاف انه :" جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد وتبادل وجهات النظر حول الرؤية المستقبلية للعراق، في ظل ما تشهده الساحة العراقية من حراك حثيث، للارتقاء بواقع المواطن على جميع المستويات."وأكد الأعرجي أن" المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع، للعبور بالبلد الى مستوى يليق بتضحيات العراقيين وصبرهم، ويحفظ هيبة الدولة وسيادة القانون ."من جانبه ثمّن الضاري دعوة الأعرجي الى إجراء حوار حقيقي وبنّاء يشترك فيه جميع العراقيين، من نخب ومتظاهرين وقوى سياسية، للخروج برؤية موحدة تجنب البلد المخاطر وتضعه على الطريق الصحيح، مبينا "أن دعوة الأعرجي قد وضعت اليد على الجرح، ويجب أن تفعّل على أرض الواقع."/انتهى8

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