عبد المنعم العودات رئيسا لمجلس النواب الاردني

2020/12/10 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/ انتخب مجلس النواب الاردني، المحامي عبد المنعم العودات، رئيسا لمجلس النواب التاسع عشر الذي افتتحه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، بخطاب العرش .وحاز العودات على 84 صوتا من اصل 115 صوتا، ليفوز على منافسة محمد الفايز، الذي نال 26 صوتا./انتهى

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