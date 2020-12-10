الاقليم يسجل 497 حالة تعافي من كورونا

2020/12/10 | 17:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس، عن تسجيل 497 حالة تعافي من فايروس كورونا المستجد في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 288، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (3999 فحوصات جديدة)

• (1021) اربيل

• (599) السليمانية

• (2277) دهوك

• (12) حلبجة

• (66) كرميان

• (24) رابرين

2.



الاصابات: (248 اصابات جديدة)

• (53) اربيل

• (47) السليمانية

• (130) دهوك

• (3) حلبجة

• (14) كرميان

• (1) رابرين

3.



الشفاء: (497 حالة شفاء جديدة)

• (116) اربيل

• (18) السليمانية

• (331) دهوك

• (9) حلبجة

• (23) كرميان

• (0) رابرين

4.



وفيات: (11 حالة وفاة)

• (3) اربيل

• (7) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (1) رابرين

احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 856722 ( 301359 اربيل ، 189088 السليمانية، 359181 دهوك، 7094 حلبجة)

الاصابات 99749 ( 35595 اربيل ، 28959 السليمانية، 32110 دهوك، 3085 حلبجة)

الشفاء 63719 ( 22399 اربيل ، 19825 السليمانية، 18626 دهوك، 2869 حلبجة)

تحت العناية المركزة 32763 ( 12311 اربيل ، 7540 السليمانية، 12836 دهوك، 76 حلبجة)

الوفيات 3267 (885 اربيل ، 1594 السليمانية، 648 دهوك، 140 حلبجة).

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

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