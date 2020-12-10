2020/12/10 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية نفى عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، الخميس، الاتهامات التي توجه لحزبه بشأن وقوفه خلف أحداث حرق المقرات الحزبية ودوائر الدولة في السليمانية.وقال شيخ موس لـ /المعلومة/ إن “حزب العمال لاعلاقة له بالتظاهرات الأخيرة في محافظة السليمانية إطلاقا، وهي تظاهرات شعبية من قبل المواطنين الذين تضرروا من حكومة الإقليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب العمال يعلق على اتهامه بالوقوف وراء تظاهرات السليمانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب العمال يعلق على اتهامه بالوقوف وراء تظاهرات السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).