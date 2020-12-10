العمال الكوردستاني يرد على 'دعاية' يعمل عليها إعلام الحزب الديمقراطي

2020/12/10 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت اللجنة القيادية لحزب العمال الكوردستاني، الخميس، ان إلقاء اللوم على حركتنا في أعمال العنف الأخيرة في إقليم كوردستان دعاية لتعميق الأزمة وصرف الأنظار عما يجري، معربة عن ادانتها من استخدام القوة ضد المتظاهرين، مؤكدة في الوقت ذاته عدم القبول بحرق مقار الأحزاب والمؤسسات.

جاء ذلك في بيان للجنة تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (10 كانون الاول 2020) ذكرت فيه إن "بعض وسائل الإعلام التابعة لحزب الديمقراطي الكوردستاني تحاول منذ أيام إلقاء اللوم على حركتنا في أعمال العنف التي وقعت في كوردستان أثناء الاحتجاجات لكن الذين يقومون بهذه الدعاية يعملون على تعميق الأزمة وصرف الأنظار عما يجري".

وأضاف البيان، أن "الحوادث الأخيرة التي أسفرت عن حرق مقار بعض الأحزاب والمؤسسات أمر غير مقبول ولن تخدم إلا أعداء الكورد".

وتابع، "كما تدين (kck) (أعلى هيئة قيادية في البككة) العنف والهجمات المسلحة على المتظاهرين".

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