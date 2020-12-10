الولايات المتحدة ترسل قاذفتي بي 52 الاستراتيجية لمنطقة الخليج

2020/12/10 | 17:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

كشفت صحيفة نيويورك تايمز ان سلاح الجو الامريكي ارسل قاذفتين من طراز بي 52 ، الخميس ، برحلات طويلة المدى في منطقة الخليج وبالقرب من المجال الجوي الإيراني لفترة قصيرة .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” قاذفتين استراتيجيتين من طراز بي 52 حلقت ، في استعراض للقوة، فوق منطقة الخليج هذا اليوم وهي المرة الثانية خلال خلال ثلاثة أسابيع التي تقوم فيها قاذفات سلاح الجو بالاقتراب من المجال الجوي الايراني “.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين امريكان قولهم إن ” هذا الاستعراض يستهدف ردع ايران ومحور المقاومة عن تنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات بين الجانبين “.

وتابع أن “مهمة الطائرات الحربية ذهابًا وإيابًا والتي استغرقت 36 ساعة من قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا هي المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي تقوم فيها قاذفات سلاح الجو برحلات طويلة المدى بالقرب من المجال الجوي الإيراني في وقت قصير، حيث تقوم الولايات المتحدة بشكل دوري بمثل هذه المهام الاستعراضية السريعة إلى الشرق الأوسط ، لكن المهمتين في غضون شهر أمر غير معتاد”.

واوضح المسؤولون أن ” الطائرات الحربية الأمريكية حلقت في منطقة الخليج لمدة ساعتين قبل أن تعود إلى الوطن ، فيما كانت طائراتان من نفس الطراز قد انطلقت من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا بتنفيذ نفس النوع من المهام بعيدة المدى في المنطقة في يوم 21 من تشرين الثاني الماضي”.

وتأتي رحلة يوم الخميس في أعقاب اغتيال الشهر الماضي لأكبر عالم نووي إيراني ، وهو هجوم ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل مع احتمال تواطؤ أمريكي، كما تأتي مهام القاذفتين أيضًا قبل أسابيع فقط من ذكرى الضربة الأمريكية بطائرة بدون طيار في كانون الثاني والتي تسببت باغتيال الجنرال قاسم سليماني في العراق”.



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