روحاني: إيران مستعدة للعودة إلى التزاماتها النووية في أي وقت

2020/12/10 | 17:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران مستعدة للعودة في أي وقت إلى الاحترام الكامل للتعهدات التي قطعتها للأسرة الدولية بشأن نشاطاتها النووية.

وقال روحاني في لقاء متلفز، إن بلاده مستعدة في أي وقت بمجرد عودة مجموعة 5+1 أو 4+1 بدون الولايات المتحدة إلى جميع التزاماتها سنعود أيضا إلى جميع الالتزامات التي قطعناها.

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