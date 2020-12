بالفديو: الأهداف المرشحة لنيل جائزة الأفضل في أسبوع “التشامبيونزليغ”

2020/12/10 | 17:51 - المصدر: يس عراق

يس عراق – بغداد

نشر حساب مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على “تويتر”، الأهداف الأربعة المرشحة لجائزة هدف الجولة الختامية لدور المجموعات في “التشامبيونزليغ”.

وأقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء، مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، سجلت فيها العديد من الأهداف الجميلة.

واختار حساب “التشامبيونزليغ” على “تويتر”، أربعة أهداف لنيل جائزة أفضل هدف في الجولة الختامية.

والأهداف الأربعة هي:

Who are you picking for Goal of the Week? ⚽️🔥#UCLGOTW | @nissansports | #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2020

1- هدف جناح لايبزيغ، الإسباني أنجيلينو في شباك مانشستر يونايتد.

2- هدف مدافع إشبيلية، الفرنسي جيوليس كوندي في شباك رين.

3- هدف الأمريكي وستون ماكيني، لاعب خط وسط يوفنتوس، في مرمى برشلونة.

4- هدف نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، في شباك باشاك شهير.

