رئيس هيئة النزاهة الاسبق: العراق خسر 600 مليار دولار منذ 2003 بـ 3 طرق رعاها سياسيون

2020/12/10 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس هيئة النزاهة الاسبق رحيم

العكيلي، عن حجم الفساد في العراق بعد

عام 2003، فيما أشار الى أن الفساد وسرقة

الاموال ما زالا موجودين وبقوة رغم مع

الازمة المالية الخانقة.

وقال العكيلي في لقاء متلفز

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