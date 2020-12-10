للمساهمة في اعادة تأهيل المحطات.. وزير الكهرباء يبحث مع نظيره المصري آلية تسهيل دخول الشركات المصرية إلى العراق

2020/12/10 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الكهرباء ماجد حنتوش، الخميس،

مع نظيره المصري محمد شاكر المرقبي،

آلية تسهيل دخول الشركات المصرية إلى

العراق، للمساهمة في اعادة تأهيل

المحطات الكهربائية، فيما اكد حنتوش

عزمه التعاقد مع شركات عا

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