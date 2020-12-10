الحلبوسي: النصر على داعش صنعته الإرادة العراقية وأسست له المرجعية

2020/12/10 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر رئيس مجلس النواب محمد

الحلبوسي، الخميس، عمليات استعادة

السيطرة على الاراضي العراقية من عناصر

"داعش"، فيما اشار الى ان النصر صنعته

الإرادة العراقية، وأسست له المرجعية

بفتواها الكفائية، واستجاب ل

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