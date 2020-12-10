وزير العمل: شمول 1500 أسرة من كربلاء بالحماية الاجتماعية

2020/12/10 | 17:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الخميس، شمول 1500 أسرة من كربلاء المقدسة بالحماية الاجتماعية ممن هم دون خط الفقر، مفتتحاً مجمعين تسويقيين لتشغيل الشباب.

وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الركابي بحث مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي خلال زيارته المحافظة، سبل دعم واسناد عمل دوائر الوزارة في المحافظة بما يحقق فضلى الخدمات للمستفيدين" .

وأضاف أن "الركابي والخطابي اعلنا عن افتتاح الأكشاك العصرية للشباب في محافظة كربلاء لتساهم في إتاحة فرص عمل لهم وتقليل البطالة"، مشيراً إلى"الشكر لمحافظ كربلاء على تخصيص قطع اراض في المحافظة لانشاء مركزين تسويقيين لتشغيل أعداد كبيرة من العاطلين وبواقع 208 محلات تجارية .

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