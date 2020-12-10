بالارقام.. كردستان تسجل نسبة شفاء أعلى من الإصابات بكورونا

2020/12/10 | 17:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي بفيروس كورونا.

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