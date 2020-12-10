بلجيكا تتصدر تصنيف الفيفا العالمي للمرة الثالثة

2020/12/10 | 17:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، إن بلجيكا فازت بجائزة منتخب العام للمرة الثالثة على التوالي بعد أن حافظت على الصدارة متفوقة على فرنسا بطلة العالم في آخر تصنيف عالمي.

وبعد أن أقيمت 1082 مباراة دولية في 2019، وهو أكبر عدد منذ بداية نظام التصنيف في 1993، لُعبت 352 مباراة دولية فقط هذا العام وهو أقل عدد منذ 1987 لتعطل الموسم بسبب جائحة كوفيد-19.

وفازت بلجيكا بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز ست مرات في ثماني مباريات هذا العام وحجزت مقعدها في نهائيات دوري الأمم الأوروبية العام المقبل.

وظلت المراكز الأربعة الأولى كما هي باحتلال البرازيل وانجلترا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وتقدمت البرتغال للمركز الخامس بينما تحسن وضع إسبانيا (المركز السادس) والأرجنتين (السابع) بالتقدم مركزين مقارنة بالعام الماضي.

وكانت المجر (المركز 40) الأكثر تطورا هذا العام بعد أن جمعت 44 نقطة وتقدمت 12 مركزا لتدخل قائمة أعلى 50 منتخبا في التصنيف.

وخسر فريق المدرب ماركو روسي مرة واحدة في ثماني مباريات لتتأهل المجر لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب كوفيد-19.

وفيما يلي أعلى 20 مركزا بتصنيف الفيفا:1 – بلجيكا2 – فرنسا3 – البرازيل4 – انجلترا5 – البرتغال6 – إسبانيا7- الأرجنتين8 – أوروغواي9 – المكسيك10 – إيطاليا11 – كرواتيا12 – الدنمرك13 – ألمانيا14 – هولندا15 – كولومبيا16 – سويسرا17 – تشيلي18 – ويلز19 – بولندا20 – السنغال.

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