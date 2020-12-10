بأمر البنتاغون.. قاذفات أميركية عملاقة وطائرات من الخليج تقترب من إيران

2020/12/10 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعتبر هذه المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي تقوم فيها قاذفات أميركية بتنفيذ رحلات طويلة المدى قرب الحدود الجوية الإيرانية.

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