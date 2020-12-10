تراجع ملحوظ بإصابات كورونا اليومية في العراق.. وتسجيل 25 حالة وفاة جديدة

2020/12/10 | 18:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تشهد دولة العراق تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة يومياً خلال الفترة الماضية.وذكرت وزارة الصحة في بيان صادر، اليوم الخميس، أنها سجلت 1380 إصابة جديدة بكورونا، فضلاً عن 25 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.ويشار إلى أن …

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