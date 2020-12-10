2020/12/10 | 18:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصعد "برنت" أعلى 50 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس/آذار، مع التفاؤل بشأن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. خام "برنت" يتجاوز 50 دولاراً لأول مرة منذ مارس) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. خام "برنت" يتجاوز 50 دولاراً لأول مرة منذ مارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).