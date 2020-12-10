وزير دفاع العراق: قواتنا دحرت الارهاب في مدة قياسية

2020/12/10 | 18:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الخميس أن القوات الأمنية العراقية في جميع تشكيلاتها تمكنت من دحر الأرهاب في مدة قياسية....

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