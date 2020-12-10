وزير العمل من كربلاء : مصرون على تشريع قانون الضمان الاجتماعي للعمال

2020/12/10 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ، خلال زيارته المحافظة سبل دعم واسناد عمل دوائر الوزارة في المحافظة بما يحقق فضلى الخدمات للمستفيدين.وعقد الركابي برفقة الخطابي مؤتمرا صحفيا اعلنا فيه عن افتتاح الاكشاك العصرية للشباب في محافظة كربلاء للاسهام في اتاحة فرص عمل لهم وتقليل البطالة ،معبرا عن شكره لمحافظ كربلاء على تخصيص قطع اراض في المحافظة لانشاء مركزين تسويقيين لتشغيل اعداد كبيرة من العاطلين وبواقع ٢٠٨ ماحل تجارية, لافتا الى ايلاء دوائر العمل في المحافظة بالغ الاهتمام ودعم مراكز التدريب المهني لخلق الادوات الفنية والنفسية للعامل العراقي.وبين الركابي ، حسب بيان لوزارة العمل ، اصرار الوزارة على تشريع قانون الضمان الاجتماعي للعمال الذي يضمن حقوق العمال ويدعم العمل في القطاع الخاص ، مشيرا الى قيام الوزارة باجراء حملات تفتيشية على الشركات للكشف عن الشركات المخالفة لقانون العمل من حيث حجم العمالة الاجنبية .من جهته اعلن المحافظ عن استعداده لدعم اقسام الوزارة في المحافظة من خلال توفير المستلزمات والملاكات الوظيفية اللازمة./انتهى8

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