القبض على امرأة خطفت فتاة في بغداد

2020/12/10 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / القت القوات الامنية القبض على امرأة متهمة بخطف فتاة في بغداد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان :" ان مكتب التاجي لمكافحة الاجرام باشر ، بعد ورود معلومات عن حادث خطف فتاة شمال العاصمة بغداد ، بالتحري وجمع المعلومات وتنسيق الجهود التي أثمرت التوصل الى المتهمة وبعد استحصال الموافقات القضائية تم القبض عليها".واشارت الى" اعتراف المتهمة بقيامها بجريمة الخطف بالاشتراك مع متهمين آخرين .وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق أحكام المادة (٤٢٢) ق.ع"./ انتهى8

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