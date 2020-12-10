بيان لليونسكو يؤكد مقتل وإصابة 5 أطفال عراقيين هذا الأسبوع

2020/12/10 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل ثلاثة أطفال على الأقل وإصابة اثنين آخرين في العراق هذا الأسبوعتصريح من حميدة لاسيكو، ممثلة اليونسكو في العراقبغداد، 10 كانون األول )ديسمبر( 2020 – تؤكد اليونيسف بكل أسى مقتل ثلاثة أطفال في السليمانيةوسنجار في شمال العراق، وجرح طفلين آخرين هذا الاسبوع.قتل طفلان في سنجار، وأصيب طفلان آخران عندما انفجرت عبوة غير منفلقة عليهم.ويعّد هذاالحادث بمثابة تذكير قاس جدا بأن الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة ما تزال تهدد حياةالأطفال في العراق.بينما قُتل طفل على الأقل خلال موحة الاحتجاجات في السليمانية.وبهذه المناسبة الأليمة، تدعو اليونيسف كافة الأطراف إلى ضرورة حماية الأطفال وابعادهم عنالأذى.يمكن للأطفال أن يكونوا في أمان في كل مكان، في بيوتهم، في الأحياء التي يسكنون فيها، وفيالشوارع.وهذا العنف المتواصل، وعدم الاكتراث بسلامة الاطفال يجب أن يتوقف.للأطفال الحق في العيش بأمان، وفي منأى عن كافة أشكال العنف، وهو حق نصت عليه اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل.والعراق بلد عضو في الإتفاقية المذكورة، لذا على السلطات أن تبذل كل ما بوسعهالضمان أن يعيش كل طفلة وطفلة بسلام وكرامة.

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