نائب: عجز موازنة ٢٠٢١ يصل الى ٤٠٪؜

2020/12/10 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد عضو مجلس النواب حسن خلاطي، الخميس، ان عجز مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ يصل الى ٤٠٪؜.

وقال خلاطي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “العجز المتوقع في موازنة ٢٠٢١ يصل الى ٤٠٪؜”، لافتا الى ان “اسعار النفط العالمية مرتبطة بشكل مباشر بلقاح فيروس كورونا”.

واضاف ان “مجلس النواب بحاجة الى شهرين لاقرار الموازنة وتأخيرها امر مؤسف”، مبينا ان “مجلس النواب اضطر للتصويت على قانوني للاقتراض بسبب عدم ارسال الموازنة”.

وتوقعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، تأجيل اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب.

واكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس الاربعاء، ان اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب سيحتاج الى شهرين.



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