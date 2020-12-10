وزير التخطيط يبحث مع وزير التعليم العالي المصري توفير افضل الظروف للطلبة العراقيين الدراسين في الجامعات المصرية

2020/12/10 | 18:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

التقى وزير التخطيط الاستاذ الدكتور خالد بتال النجم، اليوم الخميس، في القاهرة، السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبدالغفار.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون العلمي والبحثي المشترك بين البلدين الشقيقين.

و اشار وزير التخطيط الى الاهمية الاستراتيجية للعلاقات بين العراق ومصر، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الاخيرة، لاسيما بعد انعقاد القمة الثلاثية العراقية المصرية الاردنية في عمان ومشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فيها.

من جانبه أبدى وزير التعليم العالي المصري الدكتور خالد عبدالغفار، استعداد وزارته لتقديم سبل الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب العراقيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتذليل العقبات التي تواجههم، مضيفاً ان هناك تواصلا دائما مع المسؤولين العراقيين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عبر سفارة العراق في القاهرة.

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