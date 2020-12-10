العراق يمنح رخصة خدمات المناولة لشركة عراقية في مطار بغداد الدولي

2020/12/10 | 18:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

منحت سلطة الطيران المدني العراقي، امس الاربعاء، رخصة تشغيل لمقدم خدمات المناولة الأرضية وتجهيز وقود الطائرات في مطار بغداد الدولي للشركة العراقية المتحدة لخدمات المطارات والمناولة الأرضية المحدودة والتي تعمل باسم MASIL.

وتعد هذه الشركة، هي أول شركة عراقية مختلطة متخصصة بخدمات المناولة الأرضية في العراق والمساهمين فيها هم شركة الخطوط الجوية العراقية وشركتي منسيز البريطانية وشركة بريتش بيتروليوم .

وبينت السلطة: أنه بموجب هذه الرخصة ستوفر مينزيس مجموعة من الخدمات في مطار بغداد الدولي بما في ذلك خدمات المناولة الأرضية المتكاملة بضمنها خدمات المسافرين والساحة وعمليات الرحلات الجوية وترحيلها ومعدات التنظيف والدعم الأرضي وتزويد الطائرات بالوقود وخدمات مناولة الشحن وعمليات المستودعات .

واضافت: أن خلال هذه الشراكة ستقدم العراقيّة المتحدة معايير وخبرات عالمية في مجال المناولة الأرضية لزيادة تحسين تجربة العملاء ومعايير السلامة كما سيكون لها الدور الكبير هو تدريب وتطوير العراقيين لتولي مناصب رئيسية في المستقبل .

يذكر أن شركة مينزيس للطيران هي شركة عالمية في مجال خدمات المسافرين والبضائع والتي تعمل في أكثر من 200 مطاراً في 34 دولة حولة العالم .

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