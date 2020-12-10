بالصور.. معرض العراق الدولي للكتاب

2020/12/10 | 18:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

في بغداد الجمال والألق، عاصمة البلد الذي انطلق منه الحرف، وشعت حضارته لتسع العالم بأسره، تنتفض هذه المدينة اليوم على اوجاعها ليمتزج ماضيها المترف بحاضرها الطموح الى غد واعد بالخير والجمال، لتحتضن معرض الكتاب الدولي، هذه التظاهرة الثقافية الخصبة والغزيرة باشكال الفنون والمعارف، عبر مشاركة عدد من دور النشر المحلية والعربية والعالمية، وعدد مميز من الكتاب والمبدعين في شتى مجالات الابداع، بحضور جماهيري كبير من المثقفين والاكاديميين وطلبة الجامعات والدراسات العليا.

وكالة الأنباء العراقية (واع)، واكبت هذا العرس الثقافي البهيج بحضور كادرها لتعكس صورة عن فعاليات ايام المعرض، الذي يشهد فعاليات ثقافية وندوات شعرية وفكرية للمركز العام لاتحاد الادباء والكتاب وفروعه في المحافظات، إضافة الى مشاركة العديد من النقابات والمنظمات الثقافية التي تجد في هذا المعرض فرصة طيبة لتقديم الابداع العراقي، والتحاور مع المبدعين.

واللافت في تنظيم المعرض هذا العام، هو الحضور البهي لاعداد كبيرة من الذين لم يغفلوا توجيهات خلية الأزمة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وبعيدا عن الاسهاب والإطالة، يعكس معرض بغداد للكتاب صورتين شيقتين، احدهما الخزين المعرفي والفكري للمصادر والكتب والدوريات التي تم عرضها وتسويقها ، والجمال الحضور الذي امتاز بالتفاعل والوعي والجمال، لتعطي صورة اصيلة على ان بغداد كانت وماتزال حاضرة الدنيا.

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