الصحة تعلن اتفاق {عراقي - مصري} لاستحداث زمالات دراسية في مختلف التخصصات

2020/12/10 | 18:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الخميس، عن اتفاق {عراقي - مصري} لاستحداث زمالات دراسية في مختلف التخصصات الطبية.

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