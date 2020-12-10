العراق ومصر يتفقان على تشكيل لجنة زراعية مشتركة بين البلدين

2020/12/10 | 18:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} اتفق وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، مع نظيره المصري محمد مرزوق القصير، على تشكيل لجنة زراعية مشتركة بين البلدين .

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