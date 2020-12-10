2020/12/10 | 18:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

يبدو أن الأجسام المضادة التي يحملها حيوان اللاما، تصلح لإنتاج عقار لعلاج أمراض مثل السرطان، وفق نتائج بحث جديد نشرته مجلة «Nature Methods» العلمية في بريطانيا.

ويأتي ذلك بعد إطلاق أبحاث لدراسة إمكانية استخدامها كعلاج لفيروس «كوفيد-19».

ويعكف مجموعة من الباحثين على تطوير أجسام مضادة اصطناعية، مستوحاة من تركيبة الأجسام المضادة التي ينتجها حيوان اللاما، لمنع جسم الإنسان من تدمير البروتينات غير الكاملة والتي لا تزال قادرة على أداء وظيفتها، ومساعدته في علاج التليُّف الكيسي والسرطان والصرع.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد دراسته لكورونا… اجسام مضادة يحملها “حيوان اللاما” تصلح لتكون علاجاً للسرطان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد دراسته لكورونا… اجسام مضادة يحملها “حيوان اللاما” تصلح لتكون علاجاً للسرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).