نائب: لا توجد امكانية لتشكيل تحالفات سياسية خلال الفترة المقبلة

2020/12/10 | 18:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

اكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي ،اليوم الخميس ، انه لا وجود لامكانية تشكيل تحالفات سياسية في الفترة المقبلة .

وقال في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “شخصيات سياسية وفرت الغطاء لتخريب الدولة والعملية السياسية”، لافتا الى ان “التنافس السياسي بين القوى البرلمانية يدخل البلد في حرب في سبيل المكاسب الشخصية والسياسية “.

واضاف انه”لا توجد امكانية لتشكيل تحالفات سياسية جديدة بين القوى السياسية خلال الفترة المقبلة ” مبينا ان “هناك اياد خفية تعمل على اسقاط المنافس السياسي، حيث ان العراق يعيش أزمات متتالية منذ 2003”.

واكد النائب عن ائتلاف النصر فلاح كاطع، امس الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد الدعم السياسي بسبب ادارته الخاطئة.



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