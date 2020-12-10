مصدران طبيان لـ ’ناس’ : قتيل آخر بين المتظاهرين في كفري

2020/12/10 | 18:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قُتل متظاهر وأصيب آخر بجروح، الخميس، جراء صدامات مع القوات الأمنية في تظاهرات قضاء كفري.

وأفاد مصدران طبيان في كفري وكرميان لـ"ناس كورد"، أن "الطالب الجامعي ميران محمد شكور لقى مصرعه اثناء تظاهرات قضاء كفري، فيما أصيب شاب آخر بجروح نقل على اثرها إلى المشفى لتلقي العلاج".

وقال مصدر أمني لـ"ناس"، إن "شفان محمد قتل أمام مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في القضاء، إضافة إلى شاب آخر أصيب بجروح اثناء صدامات مع القوات الأمنية المتواجدة في المقر".

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