سفير أميركا في بغداد يتحدث عن تقليص تواجد بلاده العسكري بالعراق

2020/12/10 | 18:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الاميركي في العراق "ماثيو تولر" اليوم الخميس، أن المرحلة التالية للولايات المتحدة في العراق تقليص وجودها العسكري....

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