2020/12/10 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد رأى عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، الخميس (10 كانون الأول 2020)، أن ارتفاع أسعار النفط العالمية، لن يساهم في انقاذ العراق من ازمة الحادة التي يمر بها.وقال قدو في حديث لـ(بغداد اليوم)، "من المتوقع ان أسعار النفط العالمية سترتفع مطلع العام المقبل، وتعبر حاجز الـ50 دولارا للبرميل الواحد، لكنها لن تتجاوز الـ60 دولار صعودا"، مؤكدًا أنه "من الصعب إعطاء تقييم لأسواق النفط في ظل الوضع الراهن في العالم وجائحة كورونا". وأضاف أن "سعر برميل النفط حتى وان عبر حاجز الـ50 دولارا، فإنه لن يحقق الاستقرار المالي للبلاد، طالما ان العراق يعتمد بشكل مباشر وشبه كامل في تمويل الموازنة الاتحادية العامة للبلد على النفط المصدر". ولفت إلى أن "هناك إهمال كبير للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد وهي الزراعة والصناعة"، مبينا أن "الدولة لم تستفد من تلك القطاعات في تعزيز موارد الموازنة، بالتالي ستستمر الأزمة طالما بقي الاعتماد الكلي على النفط".

وسجلت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الخميس (10 كانون الأول 2020)، ارتفاعاً مدعوماً بإطلاق اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بريطانيا والموافقة الوشيكة على بدء التطعيم في الولايات المتحدة.كما تلقت أسعار النفط دعما، شابه بعض التوتر، بعد اشتعال النيران في بئرين في حقل نفط صغير في شمال العراق، فيما وصفته بغداد بـ "هجوم إرهابي" على الرغم من عدم تأثر الإنتاج.وذكر مركز "ANZ Research" المتخصص في أسواق النفط في مذكرة: "بينما كانت الآبار صغيرة، إلا أنها أثارت مخاوف من مزيد من الاضطرابات".وعزا المحللون ارتفاع الأسعار إلى بدء حملات التطعيم بلقاح كورونا في بعض الدول، إذ قال ستيفن إينيس، كبير محللي أسواق النفط إن "تفاؤلا يسود بشأن اللقاح ويستمر في الحد من أي عمل سلبي خطير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط لما فوق 60 دولاراً للبرميل.. هل سينقذ العراق من أزمته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار النفط لما فوق 60 دولاراً للبرميل.. هل سينقذ العراق من أزمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).