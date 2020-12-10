ارتفاع اسعار النفط لما فوق 60 دولاراً للبرميل.. هل سينقذ العراق من أزمته

وسجلت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الخميس (10 كانون الأول 2020)، ارتفاعاً مدعوماً بإطلاق اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بريطانيا والموافقة الوشيكة على بدء التطعيم في الولايات المتحدة.كما تلقت أسعار النفط دعما، شابه بعض التوتر، بعد اشتعال النيران في بئرين في حقل نفط صغير في شمال العراق، فيما وصفته بغداد بـ "هجوم إرهابي" على الرغم من عدم تأثر الإنتاج.وذكر مركز "ANZ Research" المتخصص في أسواق النفط في مذكرة: "بينما كانت الآبار صغيرة، إلا أنها أثارت مخاوف من مزيد من الاضطرابات".وعزا المحللون ارتفاع الأسعار إلى بدء حملات التطعيم بلقاح كورونا في بعض الدول، إذ قال ستيفن إينيس، كبير محللي أسواق النفط إن "تفاؤلا يسود بشأن اللقاح ويستمر في الحد من أي عمل سلبي خطير".
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