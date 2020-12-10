بينهم 3 عناصر أمنية.. الديوانية تكشف تفاصيل الإطاحة بقاتلي صاحب محل صيرفة قبل أيام

2020/12/10 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف محافظ الديوانية، رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة، زهير الشعلان، اليوم الخميس (10 كانون الأول 2020)، تفاصيل جديدة تخص حادثة اقتحام صيرفة وقتل صاحبها، قبل ايام.وقال الشعلان في مؤتمر صحفي مشترك، وحضرته (بغداد اليوم)، ان "العصابة التي قتلت صاحب محل الصيرفة قبل أيام، ثبت لدينا إنها تضم عناصر من الاجهزة الامنية ".واضاف "وقد القي القبض على العصابة، من قبل الاجهزة الامنية الاتحادية، والامن الوطني، وجهاز المخابرات ".وعن تفاصيل الايقاع بالعصابة، روى الشعلان ان "العملية اكمل التخطيط لها بشكل سري"، مشيرا الى ان "عدد افراد العصابة 8 اشخاص، 5 من محافظة الناصرية و 3 من الديوانية".وتابع ان "من بين العصابة 3 عناصر من الاجهزة الامنية، ليسوا من الديوانية"، نافيا بالوقت ذاته "ان يكون احدهم عنصرا في الحشد الشعبي".واكد ايضا ان "الجريمة جنائية، ولا يوجد خلفها أي دوافع سياسية كما اشيع".

وتابع ان "عملية الاطاحة بالعصابة جاءت بعد تشكيل خلية أمنية كان لها دور في الوصول لمن ارتكب الجريمة ".واشار الى ان "الخلية ستستمر بعملها للكشف عن قضايا اخرى سابقة، منها قضية استشهاد الناشط ثائر الطيب، والاعتداء على منزل الناشط عمار الخزعلي، ومقتل نصير الموظف في ديوان المحافظة ".

وأعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة اليوانية، امس الأربعاء، القبض على قتلة صاحب (صيرفة الخبير) في المحافظة.وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي اهتزت فيه الاوساط المجتمعية جراء الحادث المروع الذي ادى الى مقتل المغدور، مهدي العتابي، صاحب صيرفة (الخبير) بمحافظة الديوانية يوم السبت الماضي، كثفت مفارز جهاز الامن الوطني جهودها الاستخبارية للتوصل الى الجناة المتهمين".واضاف البيان أنه "بعد استحصال الموافقات القانونية افضت الى تدخل قوة من فوج العمليات الخاصة الذين تمكنوا من إلقاء القبض على جميع افراد العصابة، وقد ضُبط بحوزتهم جميع المبارز الجرمية التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ونحو مئةٍ وخمسين مليون دينار عراقي".وتابع أنه "قد جرى تدوين اقوالهم ابتدائياً وإحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا الجزاء العادل".

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