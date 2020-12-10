2020/12/10 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصعد “برنت” أعلى 50 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس/آذار، مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا.

وبعد بريطانيا، وافقت كندا على تسجيل لقاح “فايزر” و”بيونتيك” لعلاج فيروس كورونا، كما من المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على استخدام اللقاح خلال الساعات المقبلة.

كما تلقت أسعار النفط الدعم من بعض التوتر بعد أن اشتعلت النيران في بئرين في حقل نفط صغير شمال العراق فيما وصفته الحكومة بـ “هجوم إرهابي”، رغم أن الإنتاج لم يتأثر.

وجاء ارتفاع أسعار الخام، رغم زيادة قوية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة تجاوزت 15 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.7 بالمائة إلى 46.74 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير/شباط بنحو 2.5 بالمائة إلى 50.10 دولار للبرميل.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام “برنت” يتجاوز 50 دولاراً لأول مرة منذ مارس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام “برنت” يتجاوز 50 دولاراً لأول مرة منذ مارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).