العراق.. ساحة الحبّوبي وترميم البيت الشيعي

2020/12/10 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوال عام من "احتجاجات تشرين" كانت الشعارات والمواقف الأبرز التي تعبّر عن تحدّي قوى السّلطة تصدر من ساحة الحبوبي في الناصرية، وظلَّت هي الوحيدة التي لم ترضَ برفع خيام المتظاهرين، كما أن الناصرية تعد الآن المحافظة الوحيدة في العراق التي لا يوجد فيها مقرّ لأيّ حزبٍ سياسي!

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