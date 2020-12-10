نائب كردي بشأن احداث السلمانية : الكاظمي مقصر ازاء احداث كردستان

2020/12/10 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت النائب المستقل عن محافظة السليمانية، يسرى رجب، الخميس، إن الأوضاع في الإقليم سيئة وهناك قمع للمتظاهرين تسبب بسقوط شهداء وجرحى.وقالت رجب في حديث صحفي تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”،إن “السلطات نشرت قوات إضافية في كلار ودربندخان ومناطق في الإقليم، مبينة أن “مسعود البارزاني التزم الصمت ولم يخرج باي تصريح بشأن […]

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