أسعار الذهب تعزز مكاسبها عالمياً مع خسائر الدولار

2020/12/10 | 19:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار الذهب ارتفاعها لـ13 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، عقب بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

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