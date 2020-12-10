استهداف رتل لقوات التحالف الاميركي بانفجار جنوبي العراق

2020/12/10 | 19:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف انفجار رتلا من عدة عربات تابعة لقوات التحالف الاميركي على طريق المثنى السريع جنوبي العراق....

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