الاعرجي لقوباد طالباني : لسنا رجال معارضة بل رجال دولة ورجال الدولة يجب أن يعملوا على احتواء الجميع

2020/12/10 | 19:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الخميس،مع نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني مجمل الأوضاع السياسية الراهنة، وسبل الارتقاء بالعلاقة بين المركز والإقليم، لما فيه مصلحة المواطنين في كردستان وعموم العراق.وأشار الأعرجي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه" إلى أهمية العمل على أن لاتؤثر الخلافات السياسية واختلاف وجهات النظر على قوت المواطن، فلا ذنب للمواطن بما يحدث من تداعيات نتيجة الخلافات السياسية، مبينا أن العراق يجب أن يكون موحدا بوجه التحديات، وأن قوة كردستان تصب في مصلحة بغداد، ولا بديل عن التعايش السلمي بين أبناء البلد الواحد.من جهته أوضح قوباد طالباني أن الخلافات السياسية قد أثّرت على العلاقة بين بغداد وأربيل، ولابد من تجاوزها والعمل على تصحيح الأخطاء ومراعاة حقوق المواطنين.وختم الأعرجي اللقاء بالقول: لسنا رجال معارضة، بل رجال دولة، ورجال الدولة يجب أن يعملوا على احتواء الجميع، في ظرف أحوج مانكون فيه إلى التكاتف والتعاون ونبذ الخلافات./انتهى8

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